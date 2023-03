Oportunidade: Pedido de redução em taxa de inscrição em vestibulinho está disponível nas Etecs

Foto: Divulgação

Até 31 de março os interessados podem fazer solicitação. Provas do Vestibulinho do 2º semestre serão dia 4 de junho.

Estão abertas desde quarta-feira, 22, as inscrições para os pedidos de redução da taxa de inscrição no Vestibulinho do 2º semestre de 2023 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Interessados terão até às 15h do dia 31 deste mês para realizar a solicitação de desconto de 50% acessando (vestibulinhoetec.com.br), site da instituição que tem valor integral de R$ 33.

A divulgação dos resultados acontecerá a partir das 15h do dia 18 de abril. O candidato que tiver a solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida poderá entrar com recurso nos dias 19 e 20 de abril. O resultado da nova solicitação será divulgado em 2 de maio.

Quem pode solicitar:

Para ter direito à redução de 50% no valor, os estudantes devem estar matriculados em uma das séries dos ensinos fundamental ou médio, curso pré-vestibular ou ensino superior, além de possuir remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

Documentos necessários