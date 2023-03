Medicina Natural: Ora-pro-nóbis, 1001 utilidades

Foto: Divulgação

A ora-pro-nóbis é uma planta comestível com várias propriedades medicinais, garantindo diversos benefícios para a saúde como prevenção da anemia, melhora do funcionamento do intestino, perda de peso, anti-inflamatório natural, prevenção do envelhecimento prematuro e melhora da saúde dos dentes.

Os benefícios são devido ao fato da ora-pro-nóbis possuir grande valor nutricional, uma vez que suas folhas são ricas em fibras, proteínas e antioxidantes, fornecendo aminoácidos essenciais como a lisina e o triptofano, minerais como fósforo, cálcio e ferro, e vitaminas C, A e do complexo B.

O nome científico da ora-pro-nóbis é Pereskia aculeata e pode ser consumida em saladas, sopas ou no arroz, por exemplo. Essa planta pode ser cultivada em casa ou ser encontrada em lojas de produtos naturais na forma desidratada ou em farinha.

Antes do Consumo, um médico especialista deve ser consultado.