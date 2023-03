Editorial: Regional News, há 31 anos com você

Foto: Divulgação

Regional News, há 31 anos com você

Por: Celina Peres

Trabalhar com pessoas é uma das atividades mais difíceis que existe. É privilégio de poucos, creia. No caso de um jornal que têm como base a responsabilidade, coragem e paixão, é mais complexo ainda. Esses atributos essenciais, em tese, garantiriam o sucesso não apenas do jornal Regional News, mas de quem tiver foco no que é certo, no que é justo.

Desde que foi fundado, lá em 19 de março de 1992, essas características acompanharam a trajetória desse veículo de informação que optou por contribuir, de forma ímpar, com a comunidade regional no sentido de buscar soluções aos evidentes abismos sociais.

Uma vida inteira dedicada que, assim como as pessoas, passou por transformações, traições, inveja e até sabotagem de quem gostaria de poder ter o respeito e hombridade que seus idealizadores, Arão e Celina construíram ao longo dessas três décadas.

As atitudes sempre firmes e com entusiasmo suficiente para lutar dia-a-dia a meta de transmitir aos leitores informações precisas e verdadeiras, sempre foi cumprida a punho de ferro permitindo que o jornalismo acontecesse sem maquiagem.

Aliada desse trabalho desenvolvido com competência, ética e sensibilidade, a opinião pública demonstra confiança na informação recebida e destaca o respeito estruturado pedra sobre pedra, semana a semana.

Com o avanço da tecnologia e plataformas digitais, o jornal Regional News começou a migrar para as redes sociais, mas não deixou de manter a tradição do jornal impresso que continua a ser veiculado, mesmo contrariando o desejo de muitos e daqueles que, sem pudor, achando que é fácil fazer jornal, montam qualquer coisa para tentar, em vão, se comparar com quem tem dom, capacidade e espírito desbravador para vencer os oportunistas, os corruptos e os que até então seriam amigos do peito e se tornaram inimigos impotenciais.

Para quem já passou pelos mais cruéis desafios, é uma honra alcançar mais um ano e em pé, vencendo, com equilíbrio, os que desprezam a verdade para defender interesses próprios e empregos políticos arranjados para amparar a ganância e o status do poder.

Acovardar-se diante das adversidades jamais, corromper-se nunca!

Perseverar é preciso, reverenciar a Deus, fundamental. Amor, dignidade, conhecimento e sabedoria são detalhes que agregam na obstinação para o êxito, impulsionam e dão alma ao trabalho consagrado do jornal Regional News, há 31 anos com você.