Teatro West Plaza apresenta Crise dos 7

Foto: Ronaldo Spedaletti

Comédia com Hermes Carpes e Cristtina Freitas estreia em 7 de abril

Com texto de Pedro Fabrini e direção de Ronaldo Spedaletti o espetáculo “Crise dos 7” mostra todo o misticismo criado em torno deste momento que todo relacionamento está sujeito, ou não, a passar.

No caso o casal formado pelos atores Hermes Carpes e Cristtina Freitas chegou aos sete anos juntos e passam a ter uma série de atribulações.

Para Hermes Carpes “O texto traz situações hilárias e confusões de costumes onde todo casado, solteiro ou enrolados vão se identificar e se divertir muito”.

Muito mais que um número o sete, ao longo dos séculos adquiriu status, que em alguns casos, chega à divindade. Presente na Bíblia, astrologia e cultura geral o numeral habita o imaginário coletivo.

Quem nunca ouviu dizer que quebrar um espelho dá sete anos de azar. Ou que são sete as notas musicais, os pecados capitais, as cores do arco-íris, os anões da Branca de Neve, os dias da semana, entre outros.

Enfim, sete é também a data de estreia do espetáculo que ficará no Teatro West Plaza, durante o mês de abril, com sessões somente às sextas-feiras.

Ou seja, não são sete, mas apenas quatro apresentações.

SERVIÇO

Crise dos 7

Estreia: 7 de abril – às 20h30

Sessões apenas às sextas-feiras

Até: 28 de abril

Texto: Pedro Fabrini

Direção Ronaldo Spedaletti

Elenco: Hermes Carpes e Cristtina Freitas

Gênero: comédia

Duração: 70 min

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: a partir de R$ 32,90

https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-crise-dos-7-teatro-west-plaza-comedia-58802143673762.html

Teatro Shopping West Plaza – Sala Laura Cardoso | 140 lugares

Av. Francisco Matarazzo, s/n – Bloco B – Praça da Alimentação