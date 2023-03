Blue Note SP recebe tributo ao Jamiroquai

Foto:divulgação

No próximo dia 7 de abril, início do feriadão de Páscoa, o Blue Note SP será palco de uma grande homenagem aos britânicos do Jamiroquai.

Formado em 1992 em Londres, Inglaterra, o Jamiroquai é um dos maiores nomes da música dance de todos os tempos. Liderada pelo vocalista Jay Kay, cara e imagem da banda, venderam mais de 35 milhões de cópias de seus álbuns e em 1997 faturaram um Grammy, na categoria “Música do Ano” com “Cosmic Girl”, do disco “Traveling Without Moving”, lançado no ano anterior.

Nos efervescentes anos 90 os hits do Jamiroquai eram frequentes nas casas noturnas do Brasil.

Quem frequentou as baladas da época agitou o esqueleto ao som de “Virtual Insanity”, “Alright”, “Supersonic”, “High Times”, entre outras. A combinação perfeita da trupe misturando funk, acid jazz, soul, disco e house resulta numa sonoridade que não deixa ninguém parado.

No Blue Note SP a homenagem rola pela Eletrofunky. A banda realiza o tributo a Jay Kay e companhia desde 2010, sempre com shows concorridos, nos quais dançar sem medo de ser feliz é a ordem.

No set dos caras, além das já mencionadas, estão “Too Young To Die”, “Seven Days In Sunny June” e muito mais. Após comer aquele bacalhau no almoço vá ao Blue Note SP para gastar toda a energia ao som de Jamiroquai.

SERVIÇO

Tributo Jamiroquai por Eletrofunky

Dia: 7 de abril – 22h30

Onde: Blue Note SP

Av. Paulista 2073 – 2º Andar – São Paulo/SP

Abertura da casa: 19h

Ingressos: a partir de R$ 45,00

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/eletrofunky/