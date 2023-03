As crônicas do caos contemporâneo

Foto: Divulgação

Livro da jornalista Cristina Serra expõe as dificuldades do Brasil nos últimos anos

Considerada grande nome do jornalismo atual Cristina Serra acaba de lançar seu mais recente livro. “Nós, sobreviventes do ódio”, (Editora Máquina de Livros) é um manual literário para entender os momentos conturbados que nosso país passou e ainda passa.

Jornalista com grande bagagem e senso crítico a paraense trabalhou nas redações dos maiores veículos do Brasil como Revista Veja, Jornal do Brasil, além de ter sido correspondente da Rede Globo, em Nova York.

Atualmente Serra atua como colunista da ICL Notícias e da Folha de S. Paulo.

E é exatamente da Folha que a jornalista extraiu as 224 crônicas presentes em “Nós, sobreviventes do ódio”, sua quarta obra impressa. São 248 páginas com textos primorosos, verdadeiras reflexões para entender o clima polarizado e violento que se instalou entre nós.

A irracionalidade deflagrada por um governo que insistiu em táticas negacionistas, preconceituosas e violentas são expostas por Serra a partir de sua primeira coluna na Folha em 1° de janeiro de 2020.

Muitos dirão se tratar de uma obra gerida pela esquerda comunista. Direito de opinião é garantido a todos pela Constituição .

A apresentação é de Jânio de Freitas, colega de Serra na Folha, considerando o livro “um painel que ilumina a percepção da lenta tragédia nacional trazida por uma eleição pré-fabricada com a prisão fraudulenta do favorito”.

Freitas acrescenta que “a consição de Cristina Serra já faria, por si só, a leitura agradável. Mas os textos combinam teor e leveza, precisão vocabular e elegância. Isso mesmo: Cristina Serra é brilhante. Prova-o o êxito rápido que seus artigos tiveram e mantêm, em um jornalismo repleto de comentaristas políticos. A coragem de ver e dizer, que o leitor/espectador não imagina o quanto é rara em Cristina Serra é um atributo que reveste os demais de uma grandeza fascinante, pela imensidão de sentidos, pela força dada aos argumentos e convicções, ainda noção de humanidade”.

O livro de Cristina Serra é um relato fiel da volátil situação em que estamos. Ler “Nós, sobreviventes do ódio” é eniquecedor para mantermos a racionalidade, tão posta à prova nestes tempos difíceis.

FICHA TÉCNICA

Titulo: Nós, sobreviventes do ódio – Crônicas de um país devastado

Autora: Cristina Serra

Editora: Máquina de Livros

Preços: R$ 59,00 (impresso) e R$ 40,00 (e-book)

Páginas: 248