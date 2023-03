Lá Vem Ela estreia no Teatro Unimed

Foto: Divulgação

Espetáculo coreográfico é inspirado na música de Rita Lee

Considerada a Rainha do Rock nacional, Rita Lee é referência, não só na música, mas no comportamento, luta pelos direitos das mulheres e símbolo por uma sociedade mais justa.

Recém curada de um câncer, a cantora e compositora inciou a carreira lá nos anos 60 integrando os Mutantes, ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias.

Nos anos 70 comandou o Tutti Frutti para logo em seguida iniciar uma bem-sucedida carreira solo ou em parceria com o marido Roberto de Carvalho.

Também escritora talentosa, as canções de Rita Lee são inspiração para “Lá Vem Ela”, espetáculo de dança que estreia no Teatro Unimed, zona central de São Paulo, no próximo dia 31 de março.

A montagem e coreografias começaram a ser gestadas há um ano, idealizadas por Jussara Setenta e Ana Paula Bouzas, que também assinam a direção do espetáculo.

Deboche, humor, sensuaidade, representatividade e feminilidade, características inquestionáveis da obra de Rita Lee, são levadas para o palco por intermédio das bailarinas/dançarinas Ana Brandão, Luana fulô e Patrícia Zarske.

Figurinos caprichados de Bettine Silveira e cenografia de Renata Mota evidenciam um espetáculo de alto nível para externar a obra musical de Santa Rita de Sampa.

“Há cerca de um ano, começamos a abraçar os manifestos de Rita expressos em letras de músicas como mote para criar ações e movimentos. Uma apologia ao amor, ao humor, à liberdade, à alegria, à crítica, à rebeldia, traços marcantes dessa musa paulistana interplanetária da MPB. Então, nos deem licença, mas a gente vai sair do sério”, afirma Jussara Setenta.

Ana Paula Bouzas completa: “Esta obra de dança revela corpos mutantes em vibração, transpiração e festa, tendo como referência o discurso estético, irreverente de uma das mulheres mais revolucionárias do cenário pop-rock brasileiro. Assim, convidamos, alegremente, Rita para dançar”.

“Lá Vem Ela” fica em cartaz no Teatro Unimed até 30 de abril

SERVIÇO

Lá Vem Ela – Espetáculo de dança inspirado em Rita Lee

Teatro Unimed

Al. Santos, 2159 – Jardins, região central de São Paulo

Capacidade: 249 lugares

Estreia: 31 de março – 20 horas

Até: 30 de abril

Sextas e sábados – 20 horas

Domingos – 18 horas

Ingressos: a partir de R$ 40,00

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Gênero: dança

Inf: https://bileto.sympla.com.br/