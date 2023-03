Banda IRA! no Teatro Bradesco

Foto: Ana Karina Zaratin

O quarteto paulistano celebra 35 anos do álbum “Psicoacústica” em show único

Também oriundo da ótima safra do rock oitentista o IRA! sobe ao palco do Teatro Bradesco, no próximo dia 1° de abril para comemoração dupla.

Além de celebrar as quatro décadas de carreira os caras comemoram os 35 anos de “Psicoacústica”. Lançado em 1988, o terceiro álbum dos paulistanos sucedia “Mudança de Comportamento” (1985) e “Vivendo e Não Aprendendo” (1986).

Se o Mod, influência do rock inglês, se fez presente nos dois primeiros trabalhos, “Psicoacústica” marcou uma mudança, além de comportamental, na sonoridade da banda. Os samples, scratches e elementos da música eletrônica tomaram conta.

Os shows da turnê traziam o vocalista Nasi assumindo a função de DJ, comandando as picapes com óculos 3D, num caldeirão sonoro/psico/eletrônico.

A princípio, os fãs estranharam o novo trampo da banda. Porém, o tempo é o senhor da razão e, em 2007, “Psicoacústica” figurou na lista dos 100 maiores discos da música brasileira, numa enquete da Rolling Stone Brasil.

Para marcar a data Nasi e seu eterno parceiro de guita, Edgar Scandurra sobem ao palco do Bradesco para tocar, além das canções do disco, outros clássicos da carreira. Completam o IRA! o baixista Jonnhy Boy e o batera Evaristo Pádua.

No setlist as bacanudas “Manhãs de Domingo”, “Poder, Sorriso e Fama”, “Pegue Essa Arma”, “Farto do Rock ‘n Roll” e “Rubro Zorro”, entre outras.

SERVIÇO

IRA!

Show: Psicoacústica 35 anos

Dia: 1° de abril – 22 horas

90 minutos

Teatro Bradesco – 3° Piso do Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo

Classificação: Livre

Ingressos: a partir de R$ 40,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/ira-psicoacustica-35-anos-11254