Teatro J. Safra recebe Rádio Táxi e Placa Luminosa

Foto: Divulgação

No próximo dia 1° de abril o Teatro J. Safra, zona oeste de São Paulo, será palco de uma grande festa oitentista. Aliás, festaça, já que os grupos, surgidos no começo dos 80, estão comemorando quatro décadas de trajetória. Então, bora celebrar.

O Placa Luminosa se notabilizou por uma sonoridade que vai além do rock. No caldeirão sonoro do PL cabem doses generosas de MPB, Soul, Black Music, R&B e Funk numa envolvente e dançante fusão de ritmos não deixando ninguém parado.

A banda junta os cacos após a perda de seu líder e fundador, Ribah Nascimento, vítima da Covid-19, em outubro de 2021. Homenagens a Ribah não faltarão e no setlist do Placa estão, entre outros, “Mais uma vez”,” Fica Comigo”, “Ego” “ Diga isso pro meu coração”, “Cover Girl “e “Faz de Conta”.

Por sua vez, o Rádio Táxi é um dos pilares do rock oitentista. Uma das bandas mais destacadas da época com trilhas em novelas, filmes, sucesso nas rádios e inúmeras turnês teve em suas fileiras alguns dos melhores instrumentistas do Brasil. Entre eles, Wander Taffo (1954-2008) gigantesco guitarrista. A formação atual conta apenas com um integrante original, o batera Gel Fernandes. Completam o RT, Betto Luck (vocal), Fábio Zaganin (baixo), Milton Romero (guitarra) e Flávio Fernandes (teclados).

Segundo Gel Fernandes, a retomada da turnê comemorativa de quatro décadas com o Placa era muito ansiada por todos, pois teve que ser interrompida pela pandemia da Covid-19.

“Tivemos o start da turnê no Teatro Liberdade, em 2019, e tínhamos quarenta shows agendados para 2020. Desmarcamos todos e estamos tentando retomar agora com esta única apresentação em São Paulo, no Safra, e esperamos rodar o Brasil. Os fãs da Bahia, Espírito Santo, Belo Horizonte nos chamam e tomará que dê certo. Este show no dia 1° de abril não é mentira, é verdade (risos) e esperamos ser o leque para outros shows”, atesta Fernandes.

No set do Rádio Táxi as obrigatórias “Coisas de Casal”, “Sanduíche de Coração”, “Eva”, “Você se Esconde”, “Sarah”, “Um Amor de Verão” e “Garota Dourada”.

SERVIÇO

Rádio Táxi e Placa Luminosa

Turnê: 4 Décadas

Dia: 1° de abril – 21 horas

Classificação: Livre

Duração: 120 minutos

Onde: Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – São Paulo

Telefone: (11) 3611-3042

Capacidade: 633 pessoas

Ingressos: a partir de R$ 90,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=438