Medicina Natural

Foto: Divulgação

Alcachofra, a flor da saúde

A Alcachofra (Cynara scolymus) é uma planta nativa da região mediterrânea e introduzida no Brasil por imigrantes italianos, destacando-se por sua riqueza em nutrientes e propriedades medicinais. A base dos botões é conhecida como “coração”, sendo a parte mais apreciada na confecção de diferentes pratos.

Ela é rica em vitaminas A, C e B2, cálcio, fósforo, potássio, magnésio e fibras, e a suplementação pode melhorar a eficiência metabólica do fígado, estimular a secreção de bile, ativar a digestão, reduzir as taxas de colesterol, regular a glicose no sangue, reduzir a retenção de líquido, diminuir a pressão arterial e favorecer o processo de emagrecimento.

Alguns efeitos positivos da Alcachofra, já foram observados em estudos, como por exemplo: – melhora a saúde hepática; – é bom para a digestão; – ajuda a reduzir o colesterol e é fonte de antioxidantes.

Para qualquer tipo de consumo terapêutico, deve-se procurar um médico especialista antes do consumo.