Honra: Caieiras bem representada na Itália

Foto: Divulgação

Depois de fazer bonito na Turquia, Marcelo Ricciarelli apresenta Caieiras para participar de torneio de bocha na Itália

A Cidade dos Pinheirais ganha destaque na Europa. Trata-se do de um dos mais tradicionais torneios de bocha que irá ocorrer no início de maio em Sambucheto na Itália.

A disputa irá contar com Marcelo Ricciarelli , vice presidente da Confederação Brasileira de Bocha, que novamente estará à frente dos atletas como chefe da delegação brasileira que irá representar o País no 50º PALLINO D’ORO.

“Me sinto honrado e orgulhoso em divulgar o nome de Caieiras em mais um torneio Internacional de Bocha, um dos torneios mais tradicionais da Itália, meca mundial do esporte. Conto com a torcida dos amigos e amantes do esporte!”, disse Marcelo.