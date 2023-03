Editorial: Água, todos precisam e dependem dela

Foto: Divulgação

A água é essencial para a vida em nosso planeta. Ela é um recurso natural valioso que sustenta toda a vida na Terra, desde as plantas até os animais e os seres humanos. Ela é utilizada para quase todas as finalidades, como beber, cozinhar, lavar, irrigar plantações, gerar energia, entre outras e, apesar da sua importância, muitas pessoas ainda não percebem o quão valiosa é.

São muitos os que não se preocupam com o consumo excessivo e a falta de cuidado com os recursos hídricos podem levar a sérios problemas ambientais e sociais.

Por isso, é importante praticar o consumo consciente desse líquido que mata a sede e que sustenta boa parte da vida. Isso significa utilizá-la de forma inteligente, evitando o desperdício e cuidando dos recursos naturais.

Algumas ações simples podem ser realizadas no dia a dia, como tomar banhos mais curtos, fechar a torneira enquanto se escova os dentes, consertar vazamentos e usar equipamentos eficientes que possibilite fazer sua economia.

Além disso, é fundamental que a população se conscientize sobre a importância de não poluir os rios, ribeirões, riachos e mares. O descarte inadequado de lixo e produtos químicos, além da prática da pesca predatória, são alguns dos fatores que prejudicam a qualidade da água e podem levar à extinção de espécies marinhas.

Falando nisso, é bom lembrar que os rios e mares são importantes fontes de alimento e renda para muitas comunidades, além de serem responsáveis por grande parte da biodiversidade do planeta.

Portanto, é fundamental que as pessoas entendam a importância de preservar esses recursos naturais, evitando a emissão e protegendo os ecossistemas.

Em resumo, a água é um recurso vital para a sobrevivência de todas as formas de vida em nosso planeta. É importante praticar o consumo consciente e tomar medidas para proteger todos os recursos hídricos possíveis garantindo assim que as futuras gerações possam continuar desfrutando desse bem natural tão valioso.