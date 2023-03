Abastecimento: Água, essencial para a vida

Foto: Divulgação

O uso racional da água é essencial para sua distribuição democrática e garantia do futuro do planeta. Sua vida não será a mesma sem ela

A água é um recurso fundamental para que haja a vida na Terra, de modo que todos os seres vivos são dependentes dela para sua sobrevivência. Por isso, há uma preocupação quanto a escassez e a poluição deste recurso.

A água é um recurso natural renovável, ou seja, entende-se que a água não venha a acabar. No entanto, o uso inadequado e sem um comprometimento socioambiental, tem o potencial de tornar escassa a água apta ao consumo.

Há uma preocupação da ONU para que haja união da comunidade global no de unir-se para assumir o desafio de proteger e melhorar a qualidade da água dos rios, lagos, aquíferos e torneiras. .

Assim, o objetivo primordial para a criação do Dia Mundial da Água está na necessidade crescente de medidas que visem o bom uso deste recurso natural.

Em 2019, a ONU emitiu um alerta muito importante de que “mais da metade da população mundial não tem acesso à água potável”. Isso significa que estas pessoas, sem acesso à água apta ao consumo humano, utilizam água contaminada e que pode ocasionar graves doenças.

Segundo a ONU, a degradação do ambiente natural e a pressão insustentável sobre os recursos hídricos globais, estão na base do uso insustentável da água por uma parcela da população. Enquanto atividades como as do agronegócio e o setor industrial utilizam água em demasia, existem pessoas no mundo que simplesmente não têm acesso à água.

Por isso, o Dia Mundial da Água é uma estratégia importante de levar para as pessoas o conhecimento sobre este recurso natural.

Consumo de água no Brasil

O Brasil é um país muito privilegiado em relação a água, com cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Ainda assim, este recurso não está bem distribuído pelo território nacional. Um exemplo disso é que dentre as regiões brasileiras a região Norte concentra aproximadamente 80% da quantidade de água disponível em todo o território.

O Brasil possui importantes bacias hidrográficas e rios de destaque mundial, como o Amazonas. Além disso, a água é amplamente utilizada para geração de energia através das hidroelétricas.

Apesar da grande disponibilidade de água no Brasil, ainda há pessoas que sofrem pela escassez deste recurso essencial, como é o caso das áreas do semiárido.

Curiosidades

– A atividade humana que mais consome água atualmente é a agropecuária (monocultura e criação de bovinos);

– Menos de 3% de toda água disponível no planeta Terra é de água doce, o restante é de água salgada;

– Nem toda água doce é apta ao consumo humano. Estima-se que apenas somente 0,02% desta água esteja disponível ao acesso humano (lagos e rios);

– Boa parte da água doce do mundo está contaminada, seja por elementos químicos, físicos ou biológicos;

– Acredita-se que os seres vivos não sobrevivam mais do que 3 ou 5 dias sem o consumo de água;

– O consumo adequado de água pelos seres humanos, segundo especialistas, é de pelo menos 2,5 litros ao dia;

– A falta de água causa escassez de energia nas pessoas, ressecamento da pele e até mudanças de humor;

– O consumo de água diário pelos seres humanos também deve obedecer aos limites do corpo, de modo que um excesso de água em comparação com os índices de sódio no sangue causa um problema chamado de “hiponatremia”;

– As áreas do globo mais afetadas pelos problemas hídricos são a África, a Ásia Central e o Oriente Médio, onde podem ocorrer conflitos por causa deste recurso no futuro.