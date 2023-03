Num desses encontros caosuais

Foto: Divulgação

Comédia caótica escrita pelo americano Christopher Durang tem primeira montagem no Brasil

Um encontro aleatório num supermercado, de repente, vira uma sequência de eventos que podem acontecer com qualquer pessoa. Basicamente este é o enredo de “Gargalhada Selvagem”, (Laughing Wild, no original) do autor americano Christopher Durang.

Escrito em 1987, a montagem estreou em 23 de outubro daquele ano, em Nova York sendo protagonizada pelo próprio autor e Katherine Kerr. Na época foi considerada uma provocativa e divertida análise do estresse e da vida urbana americana.

Ao longo dos anos o texto tem sofrido atualizações, mas sempre com a veia ácida norteando o espetáculo. “Gargalhada Selvagem” já ganhou inúmeros prêmios e as críticas são muito positivas.

Com esse retrospecto favorável, prometendo arrancar muitas risadas do público, “Gargalhada Selvagem” estreia em 1º de abril no Teatro Porto Seguro, região central de São Paulo.

A direção da montagem, inédita em nosso país é de Guilherme Weber, que também assina a adaptação.

No palco Alexandra Ritcher e Rodrigo Fagundes protagonizam o hilário encontro no qual dividem com o público “situações e problemas de suas vidas de forma bem-humorada, rindo e provocando gargalhadas das coisas, que acontecem diariamente em suas vidas e na vida de todos”.

“Gargalhada Selvagem” fica em cartaz no Porto Seguro até 28 de maio, com sessões às sextas, sábados e domingos.

SERVIÇO

Gargalhada Selvagem

Estreia: 1º de abril – 20 horas

Teatro Porto Seguro

Alameda Barão de Piracicaba, 740, região central de São Paulo

Inf: https://www.teatroportoseguro.com.br/programacao/pecas/gargalhada-selvagem.html

Gênero: Comédia

Duração: 90 minutos

Classificação Etária: 14 anos

Até 28 de maio

Sexta e Sábado, 20h

Domingo, 17h*

*Aos domingos haverá sessão com interprete de libras

Ingressos:

Plateia: R$ 100,00 | R$ 50,00 (meia-entrada)

Frisas: R$ 50,00 | R$ 25,00 (meia-entrada)

Balcão: R$ 50,00 | R$ 25,00 (meia-entrada)