André Abujamra faz show único no Teatro Sérgio Cardoso

Foto: Mustafá Seven

O multiartista junta os elementos fogo e água numa experiência sensorial

Cantor, compositor, instrumentista e moviemaker. Esses são só alguns atributos de André Abujamra que se apresenta neste sábado, 18, no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo, mostrando seu novo show “Omindá/Emidoinã”.

Paulistano, filho do inesquecível Antônio Abujamra, o músico ficou conhecido nos anos 80 ao integrar os Mulheres Negras, a terceira menor Big Band do mundo, ao lado de Mauricio Pereira. Em carreira solo o irrequieto artista não se furta em viajar o planeta, conhecendo sonoridades de países distintos.

Em seu trabalho discográfico é notória a presença da música de países díspares como Estados Unidos, Japão, Rússia, Índia, Bulgária e Jordânia. Não à toa André já viajou pelos países citados, além de muitos outros, pesquisando e colhendo fragmentos sonoros que só agregam em seu trabalho.

No show o paulistano interpreta as canções do álbum ‘”Omindá – A União das Almas do Mundo Pelas Águas”, de 2018, o qual contou com a participação de inúmeros convidados. Entre eles, estão The City of Praga Philharmonic Orchestra (República Checa), o tradicional coro The Mystery of the Bulgarian Voices (Bulgária), Zaza Fournier (França), Ballaké Sissoko (Mali), Maria de Medeiros (Portugal), Sasha Vista (Rússia), Oki Kano (Japão), Rishab Prasanna e Sharat Srivastava (Índia), e os brasileiros Marcos Suzano, o violeiro Ricardo Vignini, a Trupe Chá de Boldo, o companheiro de André n’Os Mulheres Negras, Maurício Pereira, Ritchie e Paulinho Moska.

Complementando a apresentação Abujamra mostra “Emidoinã – Alma de Fogo”, de 2020, indicado ao Grammy Latino 2021 na categoria Melhor Disco Alternativo em Língua Portuguesa.

No palco empunhando a guitarra e comandando os mics, André Abujamra será ladeado por Sérgio Soffiati (baixo), Daniel Nakamura (guitarra), Chicão (piano), Fábio Luchs (bateria), Maurício Badé e Ari Colares (percussão).

SERVIÇO

André Abujamra em Omindá/Emidoinã

18 de março – sábado – às 20h30

Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – SP

Telefone para informações: (11) 3288–0136

Duração: 90 minutos

Classificação etária: 12 anos

Ingres: R$ 60 e R$ 30 (meia) – Lote 1 | R$ 70 e R$ 35 (meia) – Lote 2 | R$ 80 e R$ 40 (meia) – Lote 3

Ponto de Venda, sem taxa de conveniência: Bilheteria do Teatro Sérgio Cardoso, de terça a sábado, das 14h às 19h, e no dia do espetáculo, das 14h até o início do espetáculo.

Compras pela internet*: Sympla – http://bit.ly/3YC0QEG

*compra sujeita a cobrança de taxa de conveniência.