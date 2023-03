A arte da Ventriloquia com Warley Santana

Foto: Divulgação

Um dos maiores ventríloquos do Brasil faz curta temporada no Teatro Bravos

A partir de 4 de abril o Teatro Bravos, zona oeste de São Paulo, recebe o ventríloquo e animador de bonecos Warley Santana para apenas três sessões.

O paulistano é um cara de múltiplos talentos sendo também ator, repórter e apresentador.

Após temporada de muito sucesso no Japão e Estados Unidos, o humorista chega à capital paulista com o show “Warley Santana e seus bonecos em Las Vegas”.

Através dos anos o artista se especializou na ventriloquia, a arte de projetar a voz, sem abrir a boca ou mover os lábios, de modo que o som soe diferente do falante.

As origens da Ventriloquia remontam à Grécia antiga, chegando a ser associada às práticas que se acreditavam trazer de volta os espíritos dos mortos. Na Idade Média era considerada bruxaria e feitiçaria.

Warley Santana vem obtendo sucesso e protagonizando momentos inusitados como abrir o show da banda heavy/grunge Alice In Chains, em Cincinatti, Estados Unidos.

“Warley Santana e seus bonecos em Las Vegas” atingiu um nível internacional no qual o artista apresenta humor, ventriloquia, fantoches, bonecos, dança e música encantando o público.

Serviço

“Warley Santana e Seus Bonecos em Las Vegas”

Estreia: 04 de abril

Temporada: de 4 a 18 de abril, terças às 20h30

Classificação: 12 anos.

Duração: 75 minutos

Gênero: Comédia

Ingressos: de R$ 30 a R$ 100

Vendas Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/81022

Horário da Bilheteria:

De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceita todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceita cheques.

Local: Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.

Abertura da casa: 1 horas antes de cada horário de espetáculo

Café no 3º andar

Capacidade da casa: 611 lugares

Acessibilidade para deficiente físico e obesos

Estacionamento: MultiPark – R$ 39,00 (até 3 horas)