Foto: Divulgação

Na música popular brasileira temos vários exemplos de pais e filhos talentosos. Vejamos alguns: Wilson Simonal e os rapazes Max de Castro e Simoninha, Jair Rodrigues e os filhotes Luciana Mello e Jairzinho, Elis Regina e Maria Rita, Rita Lee e Roberto de Carvalho que geraram o guitarrista Beto Lee. Isso sem falarmos nas Famílias Caymmi, Jobim e Morelembaum.

A mais recente demonstração de talento de pai pra filho vem do Hip-Hop.

FMVN é um grupo liderado pelo rapper Clayton Fmvn que forma dupla com o filhão Soldado Kauan.

Clayton Fmvn está na estrada do rap há mais de 25 anos. O cara iniciou a carreira em Parelheiros, zona sul de São Paulo, com influências dos gigantes do rap nacional como Racionais MCs, Gog e MV Bill.

A bagagem de Clayton Fmvn o levou a se transferir para Boston, nos Estados Unidos, em 2019. Residindo na cidade americana atualmente o cara compõe e cria rimas, arranjos musicais, além de travar parcerias com outros produtores do hip-hop.

Em 2020 lançou o single “Lembranças de uma Mente”, o qual contou com a parceria com o filhão Soldado Kauan, na época com 11 anos.

“Lembranças de Uma Mente” é o primeiro trabalho desta dupla que promete ser o abre alas para um álbum completo futuramente. FMVN segue na correria, fazendo nome próprio, calcado nas raízes regionais e na old school do rap

Para conhecer o trabalho dos caras: https://www.youtube.com/@fmvn734