Semifinais do Paulistão estão sendo definidas

Foto: César Greco

E o Campeonato Paulista 2023 vai afunilando chegando agora às semifinais

Uma delas já está definida. Palmeiras e Ituano duelam no próximo sábado (18) no Allianz Parque e quem vencer disputa a final do Paulistão. No último sábado (11) o Verdão, dono da melhor campanha, despachou o São Bernado por 1 a 0. O gol do time alvi-verde foi marcado por Roni, ainda no primeiro tempo.

Por sua vez, o time de Itu, quase rebaixado na fase de grupos, derrotou o Corinthians nesse domingo (12), na Neo Química Arena. Os times empataram em 1 a 1 no tempo normal. O Galo de Itu abriu o placar aos 26 minutos de partida com um chutaço de fora da área do lateral direito Raí dos Reis que pegou o goleiro Cássio de surpresa.

O Timão empatou, ainda no primeiro tempo, com o meio-campo Paulinho que anotou de cabeça. No etapa complementar ninguém balançou as redes e a disputa foi para os pênaltis. Numa sequência de tirar o fôlego, na qual Fábio Santos, Fagner e Gil perderam suas cobranças o Ituano foi mais feliz e venceu por 7 a 6. A zebra galopou e atropelou o Timão.

Na outra chave um dos semifinalistas já está definido. Ontem à noite jogando no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, o Bragantino bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, ambos os tentos foram anotados por Bruno Gonçalves. O Braga espera o vencedor de São Paulo e Água Santa que duelam hoje à noite no Allianz Parque. O time do Morumbi tem o mando de campo. Porém, como o Cícero Pompeu de Toledo está recebendo shows da banda Coldplay a partida será no estádio do Verdão.