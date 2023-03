Oportunidade: A nova Montana espera por você na Absoluta

Foto: Divulgação

Concessionária de Caieiras oferece várias versões da picape que está virando febre

Com o objetivo de atender Caieiras e região, a Concessionária ABSOLUTA coloca à disposição de sua clientela o mais novo lançamento da picape Chevrolet Montana em diversas versões e cores que vão agradar a toda família, além de estar em cima da atualidade em termos de veículos OKm.

No caso da picape Montana que chegou com jeito de SUV, muito conforto e estilo. A picape, que veio para servir o dia a dia e está pronta para atender às suas necessidades, está disponível nas cores: Branco Summit, Verde Safari, Azul Eclipse, Prata Swtchblade, Preto Ouro Negro e Vermelho Chilli.

O melhor é que, além das cores variadas, o consumidor poderá escolher as versões disponíveis, de acordo com o que mais estiver de acordo. O modelos, no caso da picape são: Montana 1.2 TB Manual, Montana 1.2 TB LT Automática, Montana 1.2 TB LTZ Automática e a Montana 1.2 TB PREMIER Automática.

Por conta de estar em cima de todos os lançamentos e melhores opções, a Absoluta está ganhando cada vez mais respeito de sua clientela que busca, além de veículos novos ou seminovos com garantia, serviços de qualidade e peças originais que garantam tranquilidade e segurança. Assim, coloca à disposição de quem queira as melhores opções no quesito veículo, família e bem-estar a venda de veículos novos da marca Chevrolet, veículos seminovos de todas as marcas, oficina credenciada da Chevrolet para revisões e manutenções (da marca), venda de peças e acessórios, venda de consórcio Chevrolet, venda de veículos para PcD, venda de veículos para Taxi, venda de veículos para Pessoas Jurídicas.

A Concessionária ABSOLUTA Caieiras, fica na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, 3007,

Caieiras,

Telefone (11) 4441-7700.

Apareça por lá.