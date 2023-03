Mobilidade: Prefeitura de SP lança app tipo Uber

Foto: Divulgação.

MobizapSP com taxa menor e sem tarifa dinâmica está nas lojas de aplicativos e vai começar a operar quando tiver entre 10 mil e 12 mil motoristas cadastrados

Em breve, passageiros de São Paulo terão mais uma opção para pedir carros por aplicativo. A Prefeitura de São Paulo anunciou, na quinta-feira, 9, o MobizapSP, app próprio para concorrer com Uber e 99. Ele promete pagamentos melhores para motoristas e preços menores para passageiros, sem aumento em momentos de demanda elevada.

Para os passageiros, o principal diferencial é que não há tarifa dinâmica, nome dado ao aumento dos preços em períodos de pico de demanda e em determinados locais — pense na saída de um show ou quando começa a chover, por exemplo.

Por isso, é possível que o MobizapSP saia mais barato que a média em algumas ocasiões. Por outro lado, pode ser difícil conseguir motoristas nessa hora. Apps com tarifa dinâmica podem subir os preços e atrair mais motoristas.

Outro destaque é que não há cobrança de taxa de cancelamento.

O pagamento das corridas pode ser feito por cartões de crédito e débito, carteira digital dentro do app ou dinheiro. O motorista, porém, pode optar por não aceitar viagens com pagamento em dinheiro.

Para os condutores, o principal atrativo é a comissão mais baixa cobrada pelo app. Segundo a prefeitura, a taxa de administração será de 10,95%. Na Uber, esse percentual pode chegar a 40%.

Já as tarifas básicas de tempo e quilometragem devem ser parecidas com a concorrência. Não há remuneração mínima.

O app tem um botão de pânico para acionar emergências durante corridas. A Prefeitura diz que haverá um convênio com a PM para situações desse tipo.

Por outro lado, não há previsão de suspensão ou banimento de usuários, sejam passageiros ou condutores.

O MobizapSP já está disponível nas lojas de Google e Apple, mas só vai começar a operar quando houver entre 10 mil e 12 mil motoristas cadastrados. Ele foi desenvolvido e será administrado pelo Consórcio 3C, que ganhou o contrato de concessão.

A ideia de criar um novo aplicativo partiu da CPI dos Aplicativos, da Câmara Municipal de São Paulo, criada para investigar as condições de trabalho dos motoristas.

Pagamento e segurança

Os usuários do MobizapSP terão várias opções de pagamento disponíveis, incluindo cartões de débito, crédito, créditos pré-pagos, Pix ou dinheiro. Além disso, assim como no Uber e no 99, haverá um botão de pânico para que passageiros ou motoristas possam relatar situações de perigo. Ao acionar o botão, a central da Polícia Militar de São Paulo será alertada e terá informações sobre o veículo para fazer uma abordagem.

Cadastro de passageiros

O processo de cadastro de passageiros no MobizapSP segue os mesmos padrões de verificação de identidade utilizados pela Uber e pela 99, exigindo o fornecimento de CPF e foto para criar um perfil. Atualmente, é possível baixar o aplicativo nas lojas Play Store e App Store, mas ainda não é possível utilizá-lo. A Consulix Tecnologia aguardará a inscrição de 10 a 12 mil motoristas para iniciar as operações.

Com informações de Canaltech, Folha de S.Paulo, Prefeitura de São Paulo, G1