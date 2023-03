Editorial: Comprar certo para gastar menos

Foto: Divulgação

O consumo consciente é fundamental para garantir uma vida mais sustentável e responsável com o meio ambiente e com a nossa própria saúde financeira. Ele consiste em adotar hábitos mais saudáveis no momento de fazer compras, evitando a impulsividade e o consumo desenfreado.

Quando compramos de forma impulsiva, muitas vezes acabamos adquirindo produtos que não são realmente necessários, gerando desperdícios e causando efeitos negativos ao mundo que nos cerca, ao meio ambiente, ao nosso bolso.

Nesse último e mais forte caso o fato de um consumo desenfreado com certeza irá levar ao gasto de mais dinheiro do que realmente se pode, prejudicando a saúde financeira e, consequentemente, ao acúmulo de dívidas, normalmente envolvendo cartões de crédito e instituições financeiras que se aproveitam de situações assim para conceder empréstimos a juros altos e levar o cliente a um abismo financeiro, muitas vezes irrecuperável.

Todo esse processo traz consequências negativas em cadeia prejudicando a saúde e bem-estar, além de um rebaixamento social e moral sem precedentes.

Por outro lado, o consumo consciente nos permite avaliar melhor nossas reais necessidades, optando por produtos mais duráveis e de melhor qualidade, que se conservarão por mais tempo e irão gerar menos resíduos. É esse modelo de consumo que nos permite valorizar empresas que adotaram práticas de educação nesse sentido com a finalidade de gerar impactos positivos no mercado e consequente incentivo a outras empresas para que sigam o exemplo.

Algumas dicas para adotar um consumo consciente incluem o planejamento de compras com antecedência, pesquisar preços e produtos, avaliar a qualidade e durabilidade dos produtos antes de adquiri-los, optar por produtos recicláveis ou reutilizáveis, reduzir o consumo de itens descartáveis, entre outras atitudes que, em tese são politicamente corretas.

Portanto, é fundamental que cada um de nós reflita sobre nossos hábitos de consumo e adote práticas mais conscientes, evitando a impulsividade e o consumo desenfreado. Dessa forma, podemos contribuir para um mundo mais sustentável e equilibrado, garantindo uma vida mais saudável e financeiramente estável.