Wu Tang Clan se apresenta em São Paulo

Foto: Divulgação

Os americanos fazem show único no Arena Open Air em abril

Criado em 1989, na cidade de Nova York, o Wu Tang Clan se apresenta na capital paulista no dia 2 de abril. Antes deles o público será brindado com shows de Planet Hemp, BK e Tasha & Tracie. O evento grandioso, que envolve um dos maiores nomes do Hip-hop de todos os tempos, rola no Arena Open Air, área anexa ao Espaço Unimed, zona oeste de São Paulo.

Ao longo dessas três décadas, o Wu Tang Clan atingiu uma populariade absurda, para alguns fãs é quase uma religião. O combo tem várias peculiaridades a começar pela formação com dez MCs no palco transformando letras, rimas e batidas num caos sonoro que explode a cabeça do público.

Paralelamente ao trabalho em conjunto seus integrantes têm carreiras solo, com parcerias e featuring envolvendo diversos outros gigantes do rap. Um dos membros de maior destaque do WTC foi Ol’ Dirty Bastard (1968-2004) que, apesar do talento e rimas contundentes sucumbiu ao uso de drogas, prisões, vindo a falecer de overdose.

A estreia discográfica do WTC rolou em 1993 com “Enter The Wu-Tang (36 Chambers)”, depois vieram “Wu-Tang Forever” (1997), “The W”, de 2000, que, curiosamente trazia apenas uma faixa. No ano seguinte lançam “Iron Flag” e em 2004 sai “Disciples of The Chambers: Chapter 1”. O mais recente trabalho dos nova-iorquinos é “The Saga Continues”, lançado em 2017.

Talentoso e polêmico o grupo se permite várias excentricidades. A maior delas, provavelmente, seja o episódio envolvendo o álbum “Once Upon a Time in Shaolin…” A história é muito boa. Em 2014 os caras gravaram 25 faixas que foram prensadas e disponibilizadas numa única cópia, que rendeu um CD duplo. Ficou durante meses exposto em uma abóboda vitrificada no Royal Mansour Hotel, em Marraquexe, capital do Marrocos.

Num leilão, realizado em 2015, o álbum foi arrematado por cerca de U$ 2 milhões, sem se saber ao certo quem foi o comprador.

Excentricidades à parte, os paulistanos poderão conferir todo o caos sonoro do Wu Tang Clan numa apresentação imperdível.

SERVIÇO

WU TANG CLAN

Convidados: Planet hemp, BK e Tasha & Trace

02 de abril – domingo

Abertura da casa: 15h00

Início do 1º show: 16h00

Classificação: 18 anos

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Valores e vendas online:

https://www.eventim.com.br/wu-tang

http://espacounimed.com.br/802-wu-tang-clan

Mais informações: contato@saopauloeventos.com.br