Paulo Miklos canta o amor no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Um dos grandes nomes da música brasileira atual, Paulo Miklos sobe ao palco do Blue Note SP no próximo dia 15 de março para duas sessões: às 20h e às 22h30.

Cantor, compositor, instrumentista e ator, Miklos foi um dos fundadores dos Titãs, lá no começo dos anos 80. Com os parças titânicos gravou sucessos como “Sonífera Ilha”, “Bichos Escrotos” e “Isso”.

No meio dos anos 2000 deixou o grupo iniciando uma bem-sucedida carreira solo que se concretiza agora com “Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém”, quarto álbum de inéditas, gravado durante a pandemia.

Num mundo cada vez mais louco e violento o cara mostra que o amor ainda é importante sendo a conexão entre as pessoas.

Não por acaso, todas as canções do disco abordam o sentimento, devendo emocionar os fãs que comparecerão ao Blue Note SP. No setlist constam “Mansa”, “Por que censurar o amor”, “Ao Teu Lado”, “Uma Conversa” e “Um Sopro”.

SERVIÇO

Paulo Miklos

Show: Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém

Dia 15 de março

Set 1: 20 horas

Set 2: 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação