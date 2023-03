Wicked está de volta ao Brasil

Foto: João Caldas Fº

Aclamado espetáculo inicia temporada no Teatro Santander nesta sexta-feira (9)

Após ter feito muito sucesso em nosso país em 2016, sendo visto por mais de 340 mil pessoas, os brasileiros ansiavam a volta de Wicked. Foram sete anos de espera, incluindo a horrorosa pandemia, até que a super produção retornasse para a estreia nesta sexta-feira (9), no Teatro Santander, zona sul da capital paulista.

Wicked é o que a galera do cinema chama de “spin off”, produção que deriva de outra. No caso Wicked, traz alguns personagens do clássico “O Mágico de Oz”, livro escrito em 1900 por L. Frank Baum, que em sua versão mais famosa nos apresenta a garotinha Dorothy, o cãozinho Totó, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde.

Em Wicked as personagens centrais são Elphaba, a Bruxa Má do Oeste e Glinda, Bruxa Boa do Norte. Vivendo no mundo de Oz elas são antagonistas. No palco Elphaba (Myra Ruiz) e Glinda (Fabi Bang) têm um encontro com o Mágico de Oz (Marcelo Médici). Após a audiência com o Mágico são obrigadas a tomar uma decisão. Glinda está determinada a se manter popular, enquanto Elphaba não quer trair seus valores morais.

As dúvidas e questionamentos, “inevitavelmente fazem com que suas vidas tomem rumos diferentes. Uma nascida com pele verde esmeralda, esperta, impetuosa e incompreendida e a outra bonita, ambiciosa e muito popular”.

Um espetáculo que equilibra a comèdia e a emoção abordando temas ligados ao preconceito e injustiça.

Com figurinos de alto nível e assinatura de Morgan Large a produção usou e abusou do luxo. Foram trazidos mais de 970 metros de tecidos, vindos diretamente de Londres, 200 padronagens e muitas surpresas na confecção. Um dos destaques é o vestido de Elphaba, repleto de escamas, sendo confeccionado à mão no qual foram usados 15 tipos de diferentes materiais.

Quem assina a direção é John Stefaniuk que tem no currículo musicais de sucesso como “Billy Elliot” (2019), “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate” (2021) e “Evita Open Air” (2022).

De acordo com ele, foram pensados em equipe os aspectos de figurino e cenário que remetessem a momentos cruciais para a obra.

“Quero que a montagem passe um ar fantástico e lindo. O livro original do Mágico de Oz tem quase 130 anos de idade e queremos honrar este período. Também iremos homenagear a época em que o filme foi lançado, que é a década de 1930”, conta Stefaniuk.

“Por meio de elementos cênicos e visuais, você verá personagens na Terra dos Munchkins com cenários irreais que remetem à época em que o livro foi escrito. Também verá personagens passando a sensação de estarem em festas intermináveis como no Studio 54 dos anos 1970, em Nova York; e personagens na Cidade das Esmeraldas como se estivessem chegando à década de 30”, completa o diretor.

SERVIÇO

Wicked

Estreia: 09 de março

Temporada até: 25 de junho

Teatro Santander

Sessões:

Quinta-feira às 19h30

Sexta-feira às 19h30

Sábado às 15h00 e 19h30

Domingo às 15h00 e 19h30

Local: Teatro Santander

Shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Classificação etária: Livre. Menores de 12 anos acompanhados de responsável.

Capacidade: 1.080 pessoas

Gênero: Teatro Musical

Duração: 150 minutos e 15 minutos de intervalo

Ingressos: de R$50 a R$400

Bilheteria online (com taxa de conveniência): wickedbrasil.com