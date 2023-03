De Duque de Caxias para o mundo

Foto: Divulgação

Dan Mendes, natural de Duque de Caxias, (RJ) mostra seu primeiro espetáculo em São Paulo

Na próxima quinta-feira, (16) o influencer e humorista Dan Mendes faz apresentação única no Teatro Bravos, zona oeste da capital paulista.

Fenômeno nas redes sociais com mais de 1,6 milhão seguidores, Mendes teve ascensção meteórica ao começar a produzir vídeos de humor, durante a pandemia, que rapidamente viralizaram.

Com o sucesso vertiginoso foi um pulo do mundo virtual para os palcos. No Teatro Bravos, Dan Mendes apresenta “Por trás das câmeras, O Show”, seu primeiro stand up.

O carioca conta sua “trajetória de influenciador digital, passeando por seus primeiros empregos, perrengues, família e muitas histórias hilárias sobre a vida na comunidade”.

O show fala ainda “da cultura preta, tem muita interação com o público e utliza a dança para pontuar o roteiro”.

SERVIÇO

Dan Mendes – Por trás das câmeras O SHOW

Dia: 16 de março de 2023.

Horário: 20h

Classificação: Livre

Duração: 80 minutos

Ingressos: de R$ 35 a R$ 100. Confira legislação vigente para meia-entrada.

Vendas Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/80462

HORÁRIO DA BILHETERIA:

De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceitamos cheques.

Local: Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.

Abertura da casa: 1 horas antes de cada horário de espetáculo

Café no 3º andar

Capacidade da casa: 611 lugares

Acessibilidade para deficiente físico e obesos

Estacionamento: MultiPark – R$ 39,00 (até 3 horas)