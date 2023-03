Editorial – Contradições impregnadas na vida do brasileiro

Foto: Divulgação

A política é uma arena complexa que muitas vezes apresenta contradições. Uma delas é quando aqueles que ocupam os cargos do mais alto escalão político, como o presidente da república, senadores, deputados, governadores, prefeitos entre outros ganham altos salários, mas parecem não trabalhar tanto quanto a população espera.

Infelizmente, é uma realidade com a tendência de gastar muito tempo em atividades não essenciais, como reuniões e eventos sociais ao invés de dedicar tempo significativo a suas funções de trabalho, pelo menos em dias convencionais de trabalho.

Recentemente, uma decisão dos senadores em reduzir suas semanas de trabalho e instituir um mês de três semanas é preocupante, especialmente por serem eles os responsáveis por zelar e dar o exemplo aos cidadãos comuns que precisam trabalhar todos os dias para ganhar a vida.

Essas contradições e desigualdades podem minar ainda mais a confiança do público na política e levar a sentimentos de desesperança e apatia. Há de ocorrer a responsabilização de que aprovou a medida e a manifestação contraria do povo para que esses senhores trabalhem de forma eficiente e eficaz para atender às necessidades e interesses do público em geral.

Não muito diferente do prejuízo encarado por pessoas dignas e que trabalharam a vida inteira pagando impostos, o que se contempla desde sempre é a dificuldade para se aposentar pelo INSS, seja por um motivo ou outro. Desde as longas esperas, por anos em alguns casos, ao desdém para se fazer um agendamento ou às negativas e para obter uma perícia do instituto são intoleráveis.

Em certos casos, mesmo depois de passarem por esse processo demorado e dolorido, podem ter seu pedido de aposentadoria negado levando os beneficiários à miséria e necessidades em razão da falta do benefício fundamental para sua sobrevivência, deixando relegados à ajuda de quem puder.

E assim, aumentam os problemas financeiros até mesmo fome àqueles que contribuíram e precisam do que é seu por direito.

O governo e o INSS tem de trabalhar para garantir o apoio necessário ao contribuinte que pleiteia sua aposentadoria seja pelo motivo que for. Isso inclui agilizar os processos de perícia e garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados de forma justa e oportuna.

Isto é Brasil!