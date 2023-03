Cronica: Essas mulheres maravilhosas!!!

Casal de férias, o homem gosta de pescar e a mulher, de ler.

Numa tarde, o marido resolve tirar uma soneca. A mulher pega o barco do marido para ler no lago. De repente, chega um tenente da guarda ambiental do parque, pára ao lado da mulher e fala:

– Bom dia senhora,…. O que está fazendo?

– Lendo um livro, responde.

– A senhora está em uma área restrita em que a pesca é proibida, informa.

– Sinto muito tenente, mas não estou pescando, estou lendo.

– Sim, mas a senhora tem todo o equipamento de pesca. Pelo que sei,… a senhora pode começar a qualquer momento.

Terei de multá-la.

– Se o senhor fizer isso, vou acusá-lo de assédio sexual.

– Mas eu nem sequer a toquei ! diz o tenente da guarda ambiental.

– É verdade, mas o senhor tem todo o equipamento. E pelo que sei,… pode começar a qualquer momento!!

– Tenha um bom dia madame – diz ele e vai embora.

*Moral da história:

Nunca discuta com uma mulher que lê, pois, certamente, ELA PENSA!

🔱Não ficamos carecas

🔱Temos um dia internacional.

🔱Podemos usar tanto a cor rosa como azul.

🔱Temos certeza que nossos filhos são nossos.

🔱Temos prioridade: as damas primeiro.

🔱Se somos traídas, somos vítimas.

🔱Se traímos, eles são cornos.

🔱Mulher de presidente é primeira dama, marido de presidenta é o que? -Nada!

🔱Se decidimos fazer trabalhos masculinos, somos pioneiras.

🔱Se eles fazem trabalhos de mulheres são gays

🔱E ainda fazemos tudo isso de salto

🔱Enfim somos perfeitas e maravilhosas!!!