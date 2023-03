CPTM terá apresentações especiais de músicas nordestinas com o ‘Festival Espalha Brasa’

Foto: Divulgação

Entre março e abril, “forrozeiros” tocarão em diversas estações da companhia para animar o dia do passageiro

Com o objetivo de levar alegria, experiência musical e cultura aos passageiros da CPTM, os meses de março e abril serão repletos de apresentações musicais de forró com o Festival Espalha Brasa. Serão três apresentações diárias, de 06/03 a 17/04, das 14h às 17h15, totalizando 70 performances entre as estações Brás, Luz, Tatuapé e Palmeiras-Barra Funda.



Esta é uma inciativa dos fundadores do projeto Espalha Brasa e da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da CPTM. Segundo os organizadores, o propósito da ação é levar cultura e cidadania para a população de São Paulo o ano inteiro e não apenas em datas comemorativas.



De acordo com Zé Geraldo, fundador do Espalha Brasa, o projeto também tem como intuito valorizar o trabalho dos músicos em diferentes épocas do ano. “Precisamos ressaltar a importância desse ritmo que acompanhou o processo de migração do povo nordestino para São Paulo e que participou da construção da identidade cultural da capital paulistana”, diz. “Escolhemos as estações da CPTM como local das apresentações, pois o transporte público exerce um papel fundamental na vida do trabalhador”, ressalta.



O Festival Espalha Brasa na CPTM começa nesta segunda-feira (06/03) na Estação Brás, que atende as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-safira da CPTM, com a seguinte programação:



– 14h – Trio Zabelê

– 15h – Trio Raça do Pajeú

– 16h – Luiz Wilson



Na quarta-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher, as apresentações serão exclusivamente delas na Estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 7-Rubi, com os seguintes artistas:



– 14h – Sarah Brasil

– 15h – Fatel Barbosa

– 16h – Diana do Sertão

No dia 09 de março, quinta-feira, o festival acontece na Estação Tatuapé, que atende as linhas 11-Coral e 12-Safira, com as apresentações de:

– 14h – Régis do Arcodeon

– 15h – Claudinei do Arcodeon

– 16h – Palito do Nordeste



A última apresentação da semana será na sexta-feira (10/03), na Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral. Os seguintes artistas fecham a primeira semana de festival:

– 14h – Gaviões do Nordeste

– 15h – Trio Arcoverde

– 16h – Trio Bahia



A programação do Festival Espalha Brasa será divulgada ao longo das semanas e todos os shows são gratuitos.



Serviço

Festival Espalha Brasa

Horário: 14h às 17h15

Datas e Locais:

– 6/3 – Estação Brás, Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-safira

– 8/3 – Estação Palmeiras-Barra Funda, Linha 7-Rubi;

– 9/3 – Estação Tatuapé, Linhas 11-Coral e 12-Safira; e

– 10/3 — Estação da Luz, Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral.