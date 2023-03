Maurício Manieri se apresenta em Jundiaí

Foto: Divulgação

O cantor faz homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher

Um dos grandes nomes do pop contemporâneo, Manieri faz show único no Clube Jundiaiense, no dia 11 de março.

O artista apresenta “Classics” , super produção que está percorrendo várias casas de São Paulo e do Brasil, sempre com lotação máxima.

“Classics” é o mais recente álbum ao vivo de Manieiri. Gravado em 2019 no Teatro Bradesco, São Paulo, traz standards do pop mundial e contou com a presença de gigantes da música nacional e internacional como Ivete Sangalo, Daniel, Alexandre Pires, Jon Secada e Gilbert.

Segundo Maurício Manieri, a ansiedade é grande para o show em Jundiaí.

“É uma noite para cantar junto, dançar e se envolver em um super espetáculo que celebra o melhor dos anos 70, 80 e 90. Não vejo a hora de subir no palco e nos divertirmos bastante. A música marca época, gerações, vidas e este show traz tudo isso à tona. Vai ser inesquecível”, declarou o cantor.

No repertório, entre autorais e releituras, não devem faltar “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, “Easy” (Commodores), “Little Respect” (Erasure) e “Angel” (Jon Secada).

SERVIÇO

Maurício Manieri – Especial Dia Internacional da Mulher

Data: 11 de março – Abertura da casa: 20 horas

Início do show: 21 horas

Clube Jundiaiense

Rodovia Vereador Geraldo Dias KM 70,4 – SN – Cecap – Jundiaí

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 80,00