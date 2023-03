Summer Breeze Brasil acontece em abril

Foto: Divulgação

Um dos maiores festivais de metal do planeta tem sua primeira edição brasileira

Verdade seja dita: o Brasil há tempos entrou na rota dos grandes festivais. Se o Lollapalooza já é um veterano por aqui, chegou a hora dos rockers brasucas conferirem o Summer Breeze.

O evento alemão surgiu lá em 1997, na pequena cidade de Dinkelsbuh, idealizado por Achim Ostertag (líder da Voodoo Kiss) e teve na primeira edição pouco mais de 300 pessoas. Criado de forma desprentensiosa por Ostertag o festival se agigantou e hoje recebe os maiores nomes do rock and roll em várias vertentes.

O Summer Breeze Brasil faz seu debute por estas paragens nos dias 29 e 30 de abril e terá inúmeros palcos e atrações no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo.

Com realização da Free Pass Entretenimento o festival será muito mais que um evento de música, promete ser uma experiência imersiva/cultural trazendo estandes da culinária alemã, para aqueles que curtem a gastronomia do país europeu.

Além disso, terá também feira de cultura Geek, cultura urbana, tatuagens, merchan dos vários grupos participantes, espaço kids e sessões de autógrafos com bandas que tocam no Summer Breeze Brasil.

Segundo Rick Dallal, da Free Pass Entretenimento, ao contrário do alemão o festival brasileiro será um mix de vertentes do rock que rola em nosso país.

“Isso ficou bem claro no lineup completo que anunciamos. Junte-se a isso toda a expertise que iremos “importar” dos 25 anos do festival, um espaço amigável para toda a família, fácil acesso, atividades e ativações além de shows e experiências gastronômicas inesquecíveis, temos certeza que o público saíra de lá já ansioso para voltar em 2024″, atesta Dallal.

O lineup é de responsa trazendo, entre outros, (se segura pra não cair) os germânicos do Blind Guardian, que voltam a nosso país após sete anos. Os veteranos americanos do Skid Row e The Winery Dogs marcam presença no evento, além dos finlandeses do Stratovarius, dos australianos do Parway Drive e a banda de metalcore britânica Bury Tomorrow.

Vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, estará no Summer Breeze Brasil, porém não para cantar. Dickinson participa como palestrante, para tristeza de muitos.

Entre as bandas brasileiras presença confirmada de Sepultura, Viper, Krisiun, Project 46, Brutal Brega, Tuatha de Danan, Sinistra, além de homenagens a André Matos (1971-2019).

SERVIÇO

Summer Breeze Brasil – 1ª Edição

Dias 29 e 30 de abril

Local: Memorial da América Latina

Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo

Horário: Abertura dos portões: 10 horas

Início dos shows: 11 horas

Classificação: 16 anos – Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Vendas online: www.ticket360.com.br