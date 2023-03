Saúde: Dengue, cuidados e precaução

Foto: Divulgação

O período é de atenção e medidas para evitar a proliferação do mosquito são fundamentais para a prevenção da doença.

A dengue é uma doença infecciosa causada pelo vírus da dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre alta, dores de cabeça, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e fadiga. Em casos graves, a dengue pode levar à dengue hemorrágica, que é uma condição perigosa que pode ser fatal.

Para se proteger é importante ter cuidado para evitar a proliferação do mosquito transmissor. Isso inclui eliminar os focos de água parada, como recipientes vazios, vasos de plantas e pneus, que são lugares ideais para o mosquito depositar seus ovos. Além disso, é importante usar repelentes de insetos, manter portas e janelas fechadas com telas e compridas e de cor para cobrir a pele.

Em caso de suspeita de dengue, é importante procurar atendimento médico imediatamente. O tratamento inclui medidas para aliviar os sintomas, como respiração, hidratação adequada e medicamentos para aliviar a dor e a febre. Alguns casos graves podem requerer hospitalização para monitoramento e tratamento adequado.

É importante evitar o contato com mosquitos durante o período de incubação da doença, que é de 4 a 10 dias após o contato com o vírus e evitar compartilhar objetos pessoais, como toalhas, talheres e copos, com pessoas doentes.

A dengue é mais comum durante os períodos de calor e umidade elevada, especialmente no verão e no início da primavera. Isso ocorre porque essas condições são ideais para a sobrevivência e as ocorrências do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Além disso, as pessoas tendem a ficar mais tempo ao ar livre durante esses períodos, aumentando as chances de serem picadas pelo mosquito.