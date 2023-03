Estrago – Temporais castigam litoral paulista

Foto: Prefeitura de São Sebastião

Vários municípios de São Paulo e Brasil mandaram equipes e socorristas para auxiliar nos escombros provocados pelas fortes chuvas no litoral paulista

As chuvas torrenciais que estão caindo diariamente em todo Estado, castigaram o Litoral Norte de São Paulo com muitas vítimas em vários municípios daquela região, alguns com decreto de Calamidade Pública.

Nessas cidades não houve carnaval em razão das enchentes e deslizamentos que vitimaram dezenas de pessoas. Os municípios devastados são Sebastião, Juquehi, Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Santos, São Vicente, Ubatuba, Ilha Bela e Caraguatatuba que sofrem os resultados das chuvas que tem previsão de continuidade.

No período de carnaval, até o fechamento dessa matéria, eram mais de 49 corpos encontrados e cerca de 500 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

38 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, vítimas de enchentes e desabamentos de casas.

As prefeituras, Defesa Civil e o governo estadual estão agindo para socorrer as famílias e pessoas em estado de vulnerabilidade.