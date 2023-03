Descaso: UPA de Caieiras, povo e contribuinte pagam por causa de pirraça política

Foto: Divulgação

O Regional News mostrou, na edição de nº 1527, em 18 de setembro de 2020, questões envolvendo a UPA de Caieiras. Até agora, o abandono é mantido pelo atual prefeito Lagoínha.

Com indicação para construção de uma Unidade de Pronto Atendimento em Caieiras feita pelo então vereador Lagoínha em 14 de fevereiro de 2017, o então eleito prefeito de Caieiras, escolhido para administrar Caieiras, mantém braço de ferro no acinte político que deixa a cidade sem opções necessárias na área de saúde quando o assunto é a UPA, local que desafogaria o atendimento estrangulado na UBS central. À época o ex-prefeito Gersinho Romero venceu Lagoínha na Justiça ao barrar o pedido do ex-vereador para parar a obra. Ao jornal Regional News, Lagoinha enviou apontamentos confirmando ter entrado com a Ação Popular e que fez isso por considerar ilegal a forma conduzida pela prefeitura de Caieiras quando o ex-prefeito Gerson teria conseguido economizar R$ 5 milhões ao rescindir o contrato com construtora que teria descumprido prazos. Foi assim que a obra teve andamento acelerado até que as eleições municipais ocorreram e elegeram o ex-vereador Lagoínha, que, dentre outras paralisações escolheu a UPA para abandonar.

No local e arredores do prédio, o descaso é total e os prejuízos aos cofres visíveis.

Materiais de construção, argamassa e acabamento jogados e espalhados, sacos de gesso e madeira jogados, fora dizer a fiação deteriorada e a sujeira acumulada no interior e exterior da construção.

O ambiente, sem qualquer vigilância ou proteção, está propiciando a invasão de pessoas suspeitas nos ambientes para consumo de drogas e ações que ferem os bons costumes. Camisinhas usadas e pinos utilizados para a práticas ilegais foram encontradas em quantidade significativa no local.

Depois de quase três anos, nada se vê de movimentação na obra, além do desperdício do dinheiro público.

Procurado, o prefeito de Caieiras não mandou resposta até o fechamento da edição.