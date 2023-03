Contaminação: Chuvas, enchentes e leptospirose

Foto: Divulgação

Em período de enchentes, a contaminação fica mais fácil e pode levar à morte

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias e pode ser transmitida por meio do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados, como roedores, cães e bovinos. A leptospirose pode causar complicações graves como insuficiência renal, hepática, pulmonar e até mesmo a morte. Para prevenir a leptospirose, é importante evitar o contato com água ou solo contaminado, especialmente em áreas onde há muitos roedores ou outros animais infectados. Manter a área ao redor de sua casa livre de lixo e resíduos alimentares é fundamental para reduzir a população de ratos e outros animais.

O tratamento da leptospirose inclui o uso de antibióticos para combater as bactérias causadoras da doença. No entanto, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, mais efetivo ele será.

Os sintomas podem aparecer entre 2 a 20 dias após uma exposição à bactéria e, em alguns casos, podem evoluir para uma forma grave da doença, chamada de leptospirose grave ou ictero-hemorrágica, que pode ser fatal se não tratada. O ideal é procurar atendimento médico se tiver tido contato com água suja ou de enchente e apresentar sintomas como febre, mal-estar geral, cansaço, fadiga, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e vômito, o estômago fica perturbado e pode causar desconforto abdominal, icterícia, falta de ar, tosse seca, dificuldade para respirar, dificuldade e dor para urinar, convulsões, perda de consciência, espasmos musculares, tremores.