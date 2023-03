Alho, um poder curativo de longa data

Tem quem ache que a comida fica sem sabor sem ele. Outras pessoas não suportam nem o cheiro. O que importa saber é que o alho é um poderoso anti-inflamatório que previne o câncer, é bom para o colesterol entre outros benefícios. Tem uma substância fantástica, a alicina que tem função hipotensora, que ajuda a melhorar a pressão arterial. Há estudos que apontam o alho como auxiliar na melhoria do sistema cardiovascular, tem ação antidiabética, função antioxidante e anti-inflamatória. Ele também ajuda a reduzir o enrijecimento das artérias e é bom para a digestão, independentemente do tamanho dos dentes. Especialistas alertam que o consumo excessivo também não é bom porque pode causar lesões no trato gastrointestinal e provocar reações alérgicas. Ou seja: tudo com moderação.

O preparo em refogado tira 50% de suas propriedades e o tostado perde mais ainda. O ideal é o consumo em natura cru, picado e fatiado – a alicina permanece quase intacta. Mas tem prazo de validade: três meses.