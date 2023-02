Foto: Raca Magalhães

Espetáculo no Teatro J. Safra ensina de forma divertida que cada um vai no seu ritmo

O Teatro J. Safra, zona oeste de São Paulo, recebe neste domingo (26) o infantil “Tempo, cada um tem o seu” o qual promove “uma verdadeira mensagem de amor e respeito ao próximo”.

O espetáculo integra o Projeto Domingo no Teatro se tornando uma boa opção a montagens teatrais e eventos com preços populares.

Dirigido por Raca Magalhães “Tempo, cada um tem o seu” se passa na Florestolândia e nos apresenta à simpática tartaruga, Jorge.

Sempre indo na sua, o prestativo réptil sonha em ser ágil como os outros animais: proativos, rápidos e sempre com os melhores resultados na pronta-entrega.

Mas como tornar uma tartaruga mais dinâmica? Como lidar com o tempo evidenciando o quanto cada um tem importância.

Como engenheiro de Florestolândia, Jorge decide um dia criar uma máquina para auxiliá-lo a ser mais veloz. O problema é que as consequências, para ele e todos os habitantes da floresta, geram muitas confusões.

Com muitas músicas, diversão e informação o infantil passa o recado de que respeitar o tempo de cada um é fundamental para harmonia entre todos.

SERVIÇO

Projeto Domingo no Teatro apresenta

Tempo, cada um tem o seu

Direção: Raca Magalhães

Com: Raca Magalhães, Sol Carlota, Carmen Bordalho Samico, Gigi Nogueira

Dia; 26 de fevereiro, domingo, às 11h30

Gênero: infantil

Duração: 40 min

Classificação: livre

Ingressos: de R$ 5 a R$ 10

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/tempo-cada-um-tem-o-seu/?affiliate=JSA

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00