Fábio Porchat traz novo espetáculo para São Paulo

Foto: Divulgação

O carioca fica em cartaz até abril no Teatro das Artes

A partir de 3 de março o público poderá conferir “Histórias do Porchat”, no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado, zona oeste da capital paulista.

Neste show, Fábio Porchat mostra novas histórias que, com certeza, levarão a plateia às gargalhadas.

Ator, roteirista, dublador, apresentador, produtor, palestrante e diretor, o carioca se tornou referência na arte e cultura de nosso país e “Histórias do Porchat” promete ser uma dose de humor e leveza após dois anos de implacável pandemia.

Ou seja, rir sempre será o melhor remédio.

“É uma maravilha poder estar de volta no teatro, com gente de verdade na frente. As pessoas estão precisando sorrir. Por isso resolvi fazer um espetáculo sem polêmica, sem política, para geral ficar dando risada durante uma hora, esquecendo os problemas da vida, e, justamente, poder extravasar coletivamente. Rir junto, todo mundo, gargalhar, então é uma maravilha poder contar minhas histórias e ver que elas conseguem fazer o público sair do lugar comum. São Paulo tem um público que gosta de comédia e o gênero stand up é muito sólido na cidade. Estou animado e quero ficar o ano todo”, diz o humorista.

A temporada de “Histórias do Porchat” fica no Teatro das Artes até 30 de abril.

SERVIÇO

Histórias do Porchat

Estreia em 3 de março, sexta-feira, às 21 horas

Até 30 de abril

Sextas-feiras – 21 horas

Sábados – 20 horas

Domingos – 18 horas

Teatro das Artes – Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, São Paulo

Capacidade: 769 lugares

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/79425/d/174302