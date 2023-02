Mocidade Alegre é campeã do Carnaval paulistano 2023

Foto: Fábio Tito/G1

Escola do Bairro do Limão levou o 11° título homenageando Yasuke

Após uma disputa acirrada a Mocidade Alegre se sagrou campeã do carnaval paulistano nesta terça-feira (21).

A escola da zona norte levou para a avenida o enredo homenageando Yasuke, o primeiro samurai negro da história, empolgando os jurados, terminado a apuração com 270,0 pontos.

Solange Bichara, presidente da Mocidade, estava emocionada com a vitória e enalteceu o trabalho de toda comunidade do Limão.

A segunda colocada, Mancha Verde, com o enredo falando do ritmo nordestino Xaxadó, obteve 269,9 pontos.

Em terceiro e quarto lugares ficaram Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tatuapé, empatadas também com 269,9 pontos. Pesou os critérios de desempate.

Na quinta colocação ficou a Dragões da Real com 269,8 pontos. As cinco primeiras colocadas voltam ao Sambódromo na sexta-feira (24) para o Desfile das Campeãs.

As duas últimas colocadas, Unidos de Vila Maria e Estrela do 3° Milênio que ficaram com 269,1 pontos, foram rebaixadas e voltam ao grupo de acesso em 2024.