Deu empate no Derby em Itaquera

Foto: Divulgação

Corinthians e Palmeiras ficaram no 2 a 2.

Foi um dos melhores jogos do Paulistão 2023. Numa partida movimentada, repleta de grandes lances e com os dois times se alternando no placar, Timão e Verdão ficaram no empate nessa quinta-feira (16).

Jogando na Neo Química Arena e apoiado por mais de 45 mil torcedores o alvinegro foi pra cima e abriu o placar logo aos oito minutos de partida. Num belo passe de Renato Augusto, o atacante Róger Guedes chutou de trivela e bateu Weverton. Timão 1 a 0. O goleiro verde foi um dos melhores em campo com incríveis defesas.

O empate esmeraldino saiu ainda na primeira etapa. Raphael Veiga levantou na área e Rony superou a defesa corintiana pra igualar o placar.

Na segunda etapa e com menos chuva, que castigou o gramado na etapa inicial, o Verdão foi pra cima e num escanteio cobrado por Veiga, Rony fez mais para o Verdão, passando a frente no marcador.

Com a vantagem o time de Abel Ferreira passou a jogar de forma mais cautelosa, tentando explorar os contra-ataques. O castigo veio aos 32 minutos quando o cruzamento de Giuliano achou Gil livre na área pra bater de prima e vencer a zaga verde. Números finais do confronto 2 a 2.

Com o empate o Palmeiras chegou aos 21 pontos, líder do Grupo D e geral do campeonato até aqui. Por sua vez o Corinthians lidera o grupo C com 15 pontos.