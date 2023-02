Tem filme novo da Marvel nos cinemas

Foto: Divulgação

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania traz de volta as aventuras do menor herói do mundo

Lá se vão 15 anos e 30 longas-metragens (fora as inúmeras séries de streaming) desde que a Marvel lançou seu primeiro filme: “Homem de Ferro”, no longínquo 2008.

Desde então vimos inúmeras aventuras de quase todos os personagens, dos mais amados aos não tão queridos assim. Nesta quinta-feira, (16) chega às telonas de todo o país a 31ª aventura do estúdio, terceiro solo, do menor herói Marvel.

Desta vez Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd), Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) e sua família são miniaturizados por um acidente sendo transportados para o Reino Quântico.

Lá, o exilado vilão Kang (Jonathan Majors) além de dominar o diminuto mundo usa seus poderes e ardis para escapar e controlar o universo

Um dos mais poderosos vilões do MCU, Kang, o Conquistador, entre outras coisas, pode manipular o tempo.

O longa serve pra introduzir o facínora na futura saga, tentando dar fôlego para a já gasta fórmula de aventuras, conquistar novos marvetes e arrecadar muitos milhares de dólares. Não será tarefa fácil.

Ah, nunca é demais lembrar das cenas pós-créditos que causam muita curiosidade sobre o que virá a seguir.

Filme: Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Estreia: Quinta-feira (16) nos cinemas

Classificação: 12 anos

Elenco: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michele Pfeiffer

Direção: Peyton Redd

Produção: EUA/2023