PSG perde em casa e se complica na Liga dos Campeões

Foto:Divulgação

Time francês foi derrotado por 1 x 0 para o Bayern de Munique

As coisas não andam fáceis para o time de Neymar, Messi e Mbappé. Na abertura das oitavas de final do torneio europeu, realizado nessa terça-feira (14), o time francês foi derrotado no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

No jogo de volta em 8 de março os alemães jogam em casa e só precisam do empate para avançar às quartas de final.

Mesmo contando com seus principais craques o PSG não conseguiu furar o bloqueio germânico e saiu derrotado com um gol de Coman.

Foi a tal Lei do ex, já que o atacante do time alemão é cria do PSG. Coman mostrou respeito ao ex-clube e não comemorou o gol.

Apesar de fazer belas defesas que evitaram uma derrota pior o goleiro do PSG, Donnarumma falhou no lance.

Curiosamente Coman também marcou contra seu ex-time na final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2019/2020 quando os alemães se sagraram campeões, deixando o vice-campeonato para a equipe francesa.

A busca pelo tão sonhado título da Champions ficou um pouco mais distante, já que os franceses terão que bater os bávaros por uma diferença de dois gols no jogo de volta no Allianz Arena, em Munique.