Mark Lambert se apresenta neste sábado no Blue Note SP

Foto: Divulgação

O músico americano faz homenagem a The Police e Sting

Em pleno sábado de carnaval eu trago uma ótima dica de reggae e jazz. O norte-americano Mark Lambert sobe ao palco do Blue Note SP neste sábado, 18, para um tributo especial aos britânicos do The Police e ao vocalista Sting.

O The Police foi criado em Londres, em 1977, influenciado pelo punk e a onda regueira que invadiu o Reino Unido no final dos anos 60. Se tornou um dos grupos mais populares da década de 80, influenciando várias bandas ao redor do mundo (olha o Paralamas do Sucesso que não me deixa mentir) e gravando discos emblemáticos.

Formado por Sting (baixo/vocal), Andy Summers (guitarra) e Stewart Copeland (bateria) a banda gravou apenas cinco álbuns: “Outlandos d’Amour” (1978), “Reggata de Blanc’ (1979), “Zenyattà Mondatta” (1980), “Ghost in the Machine (1981) e “Syncronicity” (1983).

Em 1984 o trio se desfez e cada um mergulhou em projetos solos. Sting enveredou para o jazz, enquanto Summers e Copeland criaram grupos próprios. Para se ter uma ideia da importância do The Police basta dizer que quatro de seus trabalhos de estúdio figuram na lista dos “500 melhores Álbuns de Todos os Tempos”, da Revista Rolling Stone. Em 2003 foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame, o que os levou, algum tempo depois, a se reunir e sair em turnês comemorativas.

No repertório do show no Blue Note, Mark Lambert não deixará de fora clássicos como ““Roxanne“, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle“, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “So Lonely“, “Wrapped Around Your Finger” e “Do do do Da da da”.

SERVIÇO

Mark Lambert – Tributo ao The Police e Sting

Dia: 18 de fevereiro – 20 horas

Blue Note SP

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Abertura da casa: 19h



Classificação etária: menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou tutores legais

Vendas: https://www.eventim.com.br/artist/mark-lambert/