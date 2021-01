2021 terá nove feriados nacionais

A Paixão de Cristo e a Proclamação da República, são dois com abrangência em todo Brasil que serão prolongados. Eles vão cair em segundas ou sextas-feiras e, portanto, emendam com o final de semana.

Este ano, apenas um feriado cairá em um final de semana: 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, que será em um sábado.

Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais. As duas datas serão consideradas pontos facultativos no serviço público federal. Mesmo assim, são feriados estaduais ou municipais em muitos locais, oportunizando mais duas datas para algumas pessoas.

Feriados nacionais em 2021

1º de janeiro (sexta) – Confraternização Universal

2, 3 e 4 de abril (sexta a domingo) – Paixão de Cristo é dia 2

21 de abril (quarta-feira) – Tiradentes

1º de maio (sábado) – Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (terça-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (terça-feira) – Finados

13, 14 e 15 de novembro (sábado, domingo e segunda) – Proclamação da República é dia 15

25 e 26 de dezembro (sábado e domingo) – Natal é dia 25

Pontos facultativos em 2021

13 a 17 de fevereiro (sábado a quarta) – Carnaval é ponto facultativo o dia inteiro na segunda e na terça-feira e até as 14h na Quarta-Feira de Cinzas

3 junho (quinta-feira) – Corpus Christi

28 de outubro (quinta) – Dia do Servidor Público

24 de dezembro (sexta-feira) – véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h

31 de dezembro (sexta-feira) – véspera de Ano Novo – ponto facultativo após as 14h