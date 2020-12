2020, ano bem diferente apesar da rotina

Janeiro

Período chuvoso deixa rastros nas cidades da região – Comércios, casas e demais locais foram invadidas pela enchente registrada no início de 2020

Obras em rodovia surgem como alternativa ao trânsito caótico – Prefeitura de Caieiras dá início a serviços para minimizar questão complicada do trânsito da antiga Estrada Velha de Campinas, na região do Serpa

Fevereiro

Com prazo extrapolado, estações de tratamento continuam inacabadas – Construções de ETEs estão atrasadas. Esgoto continua sendo despejado em córregos e rios de Caieiras

Março

Concurso público foi suspenso para apuração Candidatos – questionam interrupção de seleção para Guarda Civil Municipal de Caieiras. Prefeito garante lisura

Moradores de Franco da Rocha executam serviços para amenizar abandono em bairro – Manutenção de responsabilidade da prefeitura é feita por moradores que não têm retorno dos pedidos feitos

Emergência

Caieiras se mobiliza no combate ao Coronavírus – Comitê de Enfretamento foi lançado para evitar o pânico e auxiliar a população. Até o momento, existem mais de dez casos suspeitos na cidade

Pandemia

Coronavírus muda rotina dos moradores de Caieiras e região – Cidades aderem ao isolamento social para evitar a contaminação com o coronavírus e buscam alternativas para evitar prejuízos aos comerciantes

Abril

Cidades da região sofrem com os efeitos do Coronavírus – Primeira morte pela doença foi registrada em Caieiras. Prefeituras criam ações de combate a Covid-19

Alerta

População desobedece a quarentena e se aglomera nas ruas – Número de pessoas, incluindo idosos, nas ruas aumentou em meio ao pico da contaminação pelo novo coronavírus

Maio

Curada do novo coronavírus, mãe promete celebração especial – Depois de contrair e vencer o Covid-19, moradora de Caieiras quer comemorar a data como se não existisse a próxima

Quarentena foi prorrogada e desobediência aborrece cidadãos – Governo do Estado de São Paulo amplia dias de isolamento e obriga cidades a seguir determinação

Junho

Improbidade

Ministério Público move ação contra prefeito de Franco da Rocha – Possível condenação pode acarretar em suspensão dos direitos políticos e outras sanções

Ausência

Vereadores se omitem em época de pandemia – Lagoinha e Fabrício não apoiaram projeto de lei que beneficia a população de Caieiras no setor de saúde e outros. Contradições marcam suas respostas

Julho

Abertura de novas estradas visam melhorar trânsito em Caieiras Obras viárias avançam na região do Serpa, Laranjeiras e Morro Grande. Novas vias permitirão desafogar trânsito

“Cinturão Turístico” vai unir áreas de lazer em Caieiras Projeto envolve ligação entre espaços já existentes com o Ecoparque formando um local apropriado aos caieirenses

Agosto

Retorno às aulas vai depender do Estado e do resultado de pesquisa – Instabilidade de decisões dos Governos do Estado e Federal, além do Supremo Tribunal Federal deixam cidades indecisas

Qualidade da água é questionada por clientes – Coloração turva e gosto incomum estão entre as reclamações. Cidadãos pedem explicações da Sabesp, responsável pelo abastecimento

Máscaras descartadas incorretamente oferecem riscos – Dispensadas irregularmente, elas podem contagiar pessoas que entrem em contato com materiais que contenham o vírus

Setembro

Encomendas dos Correios não chegam em bairro – Cidadãos tem de enfrentar a pandemia para chegar na agência do centro de Caieiras para fazer retirada de encomendas

Queimadas causam prejuízos à saúde e ao meio ambiente – Região sofre com incêndios por conta da seca. Em Caieiras, de janeiro a agosto, estatísticas apontam número maior que o ano de 2019

Lagoinha tenta parar obra da UPA. Justiça nega pedido – Juiz analisa Ação Popular, manifestação do Ministério Público e decide indeferir pedido de liminar feito por candidato a prefeito que foi autor da indicação da Unidade de Saúde

Outubro

Municípios da região tem 16 candidatos a prefeito – Cidades de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato terão 16 nomes concorrendo a prefeito e 680 a vereadores

Plano Diretor é anunciado com várias novidades – Uma das novidades desse novo código, considerado um marco para a cidade, é a possibilidade do crescimento vertical da Cidade dos Pinheirais

Possível mudança da maternidade para Franco ganha repercussão – Postagem em rede social indicando que atendimento seria interrompido em Caieiras causou apreensão e gerou desconfiança

Novembro

Caieiras aparece bem no ranking das cidades preparadas para a longevidade – Município ganha destaque por apresentar índice satisfatório. Indicadores gerais mostram um salto na pontuação de 2017 a 2020 e população da melhor idade comemora

Certificação

Caieiras rumo ao sucesso no turismo nacional – Ecoparque e outras ações garantiram à ‘Cidade dos Pinheirais’ um novo status no setor que passou a ser melhor explorado

Eleitores definiram nomes de prefeitos e vereadores – Número de abstenções e quantidade de votos nulos e brancos, chamaram a atenção e poderiam mudar resultados em duas cidades

Transmissão da Covid volta a subir e gera apreensão – Município da região também registram aumento no número de casos e internações nas últimas semanas

Dezembro

Histórico

Falta de cidadania contribui para registro de alagamentos