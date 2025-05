2 escolas cívico-militar da região vão funcionar a partir do segundo semestre

Após três rodadas de votação, Seduc-SP publica unidades participantes do programa; escolas aprovadas estão distribuídas em 89 municípios, 80 deles com IDH abaixo da média estadual

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou, na edição de terça-feira (29) do Diário Oficial do Estado, a relação definitiva das instituições de ensino que integrarão o Programa de Escolas Cívico-Militares (ECM). Após três etapas de consultas públicas envolvendo 302 comunidades escolares que, no ano anterior, demonstraram interesse no projeto, foram selecionadas 100 unidades que começarão a operar sob esse modelo a partir do segundo semestre de 2025. Estima-se que aproximadamente 50 mil alunos serão impactados pela iniciativa.

As consultas públicas tiveram como propósito assegurar a participação ativa da comunidade escolar e promover a clareza em todas as fases do processo. Poderiam participar das votações: pais ou responsáveis por estudantes menores de 16 anos; alunos com 16 anos ou mais, ou seus representantes legais, caso esses estudantes não votassem; além de docentes e demais membros da equipe escolar.

Para que uma escola fosse considerada apta a adotar o modelo cívico-militar, era necessário alcançar um quórum mínimo de 50% mais um votante, além de obter pelo menos 50% mais um dos votos válidos a favor da proposta. Cada indivíduo teve seu voto registrado uma única vez, de modo que, nas segunda e terceira rodadas, apenas os que não haviam participado das etapas anteriores puderam votar.

Ao todo, mais de 106 mil votos foram registrados, sendo 87% favoráveis à implementação do programa. Em três unidades, a aprovação foi unânime, com 100% dos votos válidos a favor do modelo.

Resultados das Etapas de Votação

Na primeira rodada, realizada em março, 70 escolas manifestaram apoio à adesão. Em abril, durante a segunda etapa, outras 35 unidades se somaram à lista. Na terceira e última fase, mais 27 comunidades escolares optaram pelo modelo cívico-militar. No total, 132 escolas aprovaram a iniciativa, quatro rejeitaram a proposta e 166 não conseguiram atingir o quórum mínimo exigido em nenhuma das três rodadas.

Critérios para a Seleção Final

Como o número de escolas aprovadas superou a meta inicial de 100 unidades para 2025, a Seduc-SP estabeleceu critérios objetivos para a escolha final. Entre os fatores considerados estavam: a garantia de ao menos uma escola por município, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) e o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP).

O programa será implementado em escolas localizadas em 89 cidades paulistas, abrangendo a capital, a região metropolitana, o litoral e o interior. Dessas, 80 possuem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior à média estadual, e 37 estão abaixo da média nacional. As unidades selecionadas pertencem a 60 Diretorias de Ensino, o que corresponde a 65% do total de diretorias vinculadas à Seduc-SP.

Estrutura e Funcionamento das Escolas Cívico-Militares

As instituições que adotarem o modelo cívico-militar continuarão a seguir o Currículo Paulista, elaborado pela Secretaria de Educação. A Seduc-SP também ficará responsável pela condução do processo seletivo dos monitores que atuarão nessas escolas.

A Secretaria de Segurança Pública terá um papel de apoio, colaborando com a análise de antecedentes dos candidatos a monitores. Esse procedimento incluirá a emissão de relatórios sobre o histórico comportamental e eventuais processos criminais ou administrativos, sejam eles concluídos ou em andamento, nos quais os candidatos possam estar envolvidos.

Consulta Pública e Escolas Selecionadas

O processo de escolha das escolas envolveu três rodadas de consulta pública, permitindo que as comunidades escolares participassem da decisão. Entre as unidades selecionadas, destacam-se as escolas Albino Fiore, em Caieiras, e Arthur Weingrill, em Mairiporã, que agora integram oficialmente a lista de instituições que adotarão o novo modelo.

A adesão ao programa só foi validada quando a votação alcançou o quórum mínimo de 50% mais um dos votos válidos. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), mais de 106 mil votos foram contabilizados em toda a rede estadual, sendo que 87% dos participantes manifestaram apoio à implementação do modelo cívico-militar.

Embora passem a operar sob o modelo cívico-militar, as escolas manterão o Currículo Paulista como base de seu projeto pedagógico. A principal mudança será a presença de monitores, tanto civis quanto militares, que atuarão em parceria com a gestão escolar. De acordo com os defensores do modelo, esses profissionais contribuirão para reforçar valores como disciplina, respeito e organização no ambiente escolar.

O processo seletivo dos monitores será coordenado pela Seduc-SP, com suporte da Secretaria de Segurança Pública, que realizará a verificação de antecedentes dos candidatos. A expectativa é que a transição para o novo modelo ocorra ao longo dos próximos meses, com a implementação plena das atividades prevista para o segundo semestre letivo de 2025.

Impacto Esperado e Relevância Social

A escolha das escolas participantes reflete um esforço para priorizar regiões com maiores desafios socioeconômicos, como indicado pelo elevado número de municípios com IDH abaixo da média estadual e nacional. A iniciativa busca não apenas promover a educação de qualidade, mas também fortalecer a estrutura organizacional das escolas, com foco em valores cívicos e na formação integral dos estudantes.

Com a implementação do programa, a Seduc-SP espera criar um ambiente escolar mais estruturado, onde os alunos possam desenvolver habilidades acadêmicas e socioemocionais. A presença de monitores, aliada ao currículo já consolidado, é vista como uma estratégia para melhorar a gestão escolar e o desempenho dos estudantes.

Próximos Passos

Nos próximos meses, a Seduc-SP intensificará os preparativos para a transição das 100 escolas selecionadas. Isso incluirá a capacitação de equipes, a seleção de monitores e a comunicação contínua com as comunidades escolares para garantir que o processo seja conduzido de forma transparente e participativa.

A expectativa é que o Programa de Escolas Cívico-Militares represente um marco na educação paulista, trazendo benefícios diretos para os 50 mil estudantes atendidos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais educada e engajada. A iniciativa reforça o compromisso do estado com a inovação educacional, ao mesmo tempo em que valoriza a participação da comunidade na definição dos rumos da educação pública.