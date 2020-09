14 Bis voando alto

Os mineiros têm muitas canções legais, além das já citadas, lembro “Planeta Sonho”, “Caçador de Mim” e “Bola de Meia, Bola de Gude”. Todas presentes em “14 Bis Acústico Ao Vivo”, disponível nas plataformas digitais da banda trazendo ainda “Doce Loucura”, “Mesmo de Brincadeira”, “Luz na Escuridão”, “O Sal da Terra”, “Vale do Pavão”, “Linda Juventude”, entre outras.

O disco, 15º do grupo, foi gravado, antes da chegada do novo coronavírus, no Teatro Coliseu de Santos, litoral paulista e prova o quanto Cláudio Venturini (violões/vocal), Sérgio Magrão (baixo/vocal), Vermelho (teclados/vocal) e Hely Rodrigues (bateria/percussão) estão em plena forma.

O trabalho foi finalizado durante a pandemia e, de acordo com Vermelho, a parada propiciou o tempo necessário para isso. “Tivemos anos bem intensos de shows e nunca conseguíamos parar para organizar um novo álbum. Aproveitamos a pausa da quarentena e finalmente conseguimos estruturar este novo projeto”, atesta.

Uma novidade é a inédita “Estrela do Dia (Mariana), gravada em estúdio, escrita por Sérgio Magrão e Cezar de Mercês, que inclusive participou do disco nos violões e voz. Um trabalho de alto nível que segue o padrão 14 Bis de qualidade. “O público pode esperar muitos sucessos do grupo com novas roupagens e arranjos. Esperamos em breve poder rodar pelo Brasil com a nova turnê e sentir o carinho dos fãs”, finaliza o tecladista Vermelho.