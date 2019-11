13º chega para reforçar o orçamento

Para fazer um bom uso dessa grana extra, especialista dá algumas dicas. “O 13º é uma ajuda importante para a maioria dos brasileiros. Mesmo aqueles que gastam pouco sentem falta do benefício”, disse Daniel Cavagnari, coordenador do curso de Gestão Financeira do Centro Universitário Internacional Uninter.

A primeira parcela corresponde à metade, ou 50%, do salário bruto. O professor ressalta que descontos, como a taxa do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, virão apenas na segunda parcela, a ser paga até 20 de dezembro. Para aqueles que foram contratados ao longo do ano, o benefício será proporcional ao número de meses trabalhados até a data do pagamento.

Como usar o 13º?

Cavagnari recomenda prudência com ofertas feitas por bancos e outras instituições financeiras nos meses que antecedem o depósito do salário. “Muitas entidades oferecem empréstimos para que os trabalhadores recebam esses valores adiantados. Porém, cobram juros incompatíveis com termos justos. É preciso estar atento”, diz. Para aqueles que têm dívidas a juros altos ou vencidas, o professor recomenda que o 13º seja usado para quitá-las. “Negocie o pagamento com as instituições credoras e busque descontos. Lembre-se de que taxas ou juros que ainda não foram cobradas não podem incidir no adiantamento das dívidas”, explica.

Já para os trabalhadores que estão em dia com suas finanças, o professor recomenda reservar metade do valor recebido para as despesas de início de ano, como IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, uniformes, material escolar e férias. O restante do valor pode ser usado para presentes e outros gastos com as comemorações de fim de ano.