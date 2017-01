Zoológico tem programação sobre animais em extinção

Quem quer se divertir e aprender um pouco mais sobre a natureza, pode visitar até o dia 30 de janeiro a programação especial de férias do Zoológico de São Paulo sobre animais em extinção. Os visitantes vão conhecer mais sobre os animais ameaçados e o papel dos zoológicos na preservação das espécies.

O tema é a conservação (#Conservarparamudar). Além da visita ao zoológico, a programação inclui palestras, apresentação de peça teatral, informações e orientações sobre proteção contra o mosquito Aedes aegypti. Confira as atividades:

Exposição Interativa Conservar para mudar – mudar para melhorar – mostra os projetos de conservação do Zoo e permite interagir com os materiais e os equipamentos utilizados em trabalhos de conservação. Diariamente, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30, na Alameda Lobo – Espaço Jogos da Natureza.

Peça teatral Nina, uma história de conservação – conta a história da arara Nina que vive no Zoo. Todas as quartas e sextas-feiras do mês de janeiro, às 14h30, na Arena Cultural – Zoológico de São Paulo.

Zoomóvel contra a dengue – exposição para alertar e orientar o público sobre a necessidade de se combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chicungunya. Todos os sábados e domingos, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30, na Alameda Elefante – próximo à Arena Cultural (clique aqui para mais detalhes).

Serviço

Conservar para Mudar – Zoológico de São Paulo

Avenida Miguel Stéfano, 4.241 – Bairro Água Funda, São Paulo

Até 30 de janeiro, exceto 1º/01 (o zoológico estará fechado)

www.zoologico.com.br