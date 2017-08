O Yupie! Park vai continuar no Cantareira Norte Shopping até 30 de setembro de 2017. O parque de diversões foi uma das principais atrações de lazer no período de férias na capital paulista e, agora, para a próxima temporada, lança uma atração inédita no Brasil: DiskO.

O brinquedo, sucesso na Europa, tem uma estrutura em U, que sustenta um disco com capacidade para até 24 pessoas por ciclo, sendo as suas travas de formato anatômico e individuais, com sistema de segurança automático.

Impulsionado por um motor elétrico, o disco realiza movimento pendular enquanto gira em seu próprio eixo nos dois sentidos, horário e anti-horário, atingindo em seu ponto mais alto até 11 metros de altura, o que garante adrenalina e muita aventura.

Além do DiskO, o Yupie! Park tem outros brinquedos radicais, como a Montanha Russa com Looping e o Crazy Dance. E também há opções mais tranquilas, como os circuitos Jurassic ou Spin Train, Roda Panorâmica, Auto Pista (bate-bate), Barco Pirat, Flying Dumbo, entre outras.

O Yupie! Park fica no estacionamento do Cantareira Norte Shopping e funciona de terça a sexta-feira, das 18 às 22 horas; sábado, domingo e feriado, das 14 às 22 horas.

O Cantareira Norte Shopping fica na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 11.001, Parada De Taipas, São Paulo.