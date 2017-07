Como tem sido importante para os brasileiros assistir algumas providências que a Justiça está realizando em benefício do País, fazendo os grandes peixes dos governos e seus pares pular miúdo.

Isso é que vimos assistindo há alguns anos, desde as denúncias conhecidas como mensalão, o fio da meada que desencadeou a podridão que hoje leva um ex-presidente da república à uma condenação justa e justificada diante de um povo incrédulo na esperança de dias melhores.

Contudo, abatida pelas mazelas dos corruptos e ladrões, a Lei Maior, que garante segurança, educação, saúde e moradia está sendo aviltada a cada dia, quando os cofres esvaziados não sustentam as determinações básicas.

Os aplausos são fortes para as prisões, condenações e ressarcimentos aos cofres públicos. Contudo, os milhões ou bilhões de reais acumulados em devoluções que não se sabe onde estão guardados deveriam ser disponibilizados para melhorias nas áreas de educação, saúde e segurança, atualmente precárias nos quatro cantos do País.

A falta de investimento no setor de segurança, por exemplo, tem tido um efeito catastrófico tanto para a população, como para quem trabalha ou tenta trabalhar na área. Haja vista a situação caótica enfrentada no Estado do Rio de Janeiro que vive em estado de guerra.

Lá os traficantes é que determinam o que pode e deve ser feito. O resultado disso resulta em mais policiais militares de mãos atadas e muitos mortos, seja em confrontos com bandidos, melhor armados, seja em simples ocorrências. Só esse ano até o mês de julho, 85 PMs foram mortos. O número já é maior dos 77 registrados em todo o ano passado.

Com essa situação, em breve a população não terá mais a quem recorrer quando assunto for segurança, e pior, os próprios policiais desistirão do ofício.

A falta de recursos atinge ainda a Polícia Rodoviária Federal que não consegue mais atuar como deveria, ficando à espreita e deixando rodovias desprotegidas. Sem contar os passaportes que deixaram se ser emitidos devido à falta de verba.

O Brasil realmente caminha para um destino desconhecido e estamos perto de um estágio de salve-se quem puder. Uma pena ver tudo isso ocorrendo num país dotado de tantas belezas naturais e que muitas vezes não podem mais ser exploradas devido à insegurança ou mesmo de interesses escusos.

Medidas precisam ser tomadas para ontem. A cadeia de problemas promovidos pela falta de segurança já é realidade e quase que irreversíveis. Viver em paz no Brasil hoje é quase um sonho perdido.